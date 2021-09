Drittklässler in Hamburg: Lernrückstände in der Corona-Zeit Stand: 10.09.2021 16:52 Uhr Es ist schon befürchtet worden - jetzt gibt es aktuelle Zahlen aus Hamburg dazu: Die Leistungen vieler Schüler und Schülerinnen haben sich in der Corona-Pandemie verschlechtert.

Beim Lesen und in Mathematik sind die Lernrückstände am deutlichsten. Das zeigt die "KERMIT-Lernstandsuntersuchung". Mit ihr versucht die Schulbehörde jedes Jahr, den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln. Für die dritten Klassen liegt das Ergebnis jetzt vor. Mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler wurden dafür in Deutsch und Mathematik getestet.

Mehr Schüler mit Lese-Problemen

Das deutlichste Ergebnis: Die Gruppe, die Schwierigkeiten beim Lesen hat, ist während des letzten Schul-Lockdowns um mehr als elf Prozent gewachsen. Auffällig dabei: Bei Schulen in schwieriger sozialer Lage wuchs der Anteil von Leseschwachen sogar um fast 14 Prozent.

Ein ähnliches Bild bei Mathematik: Fast neun Prozent mehr Kinder haben damit Schwierigkeiten. Wo weniger Unterstützung durch Eltern kommt, sind es mehr als 11 Prozent. Mit vom Bund unterstützten Förderprogrammen versucht Hamburg jetzt, Lernlücken zu schließen.

