Booster-Corona-Impfung in Hamburg: Für wen und wo? Stand: 28.10.2021 14:34 Uhr Die Ständige Impfkommission empfiehlt Menschen ab 70 Jahren und denjenigen, die in bestimmten Einrichtungen oder Tätigkeiten arbeiten, eine sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus.

Empfohlen wird die Auffrischungsimpfung für folgende Gruppen:



Menschen, die älter sind als 70 und deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt

Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt

Personal in Pflegeeinrichtungen und in medizinischen Einrichtungen, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Die brauchen einen Nachweis über ihre Tätigkeit wie beispielsweise einen Arbeitsvertrag.

Menschen ab 18 Jahren, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden und deren Impfung mindestens vier Wochen zurückliegt.

Diese Menschen sollen als Auffrischungsimpfung einen mRNA-Impfstoff bekommen, also Moderna oder Biontech.

Wo bekomme ich die dritte Impfung?

Die Auffrischungsimpfungen kann man bei den mobilen Impfteams bekommen, auch Krankenhäuser führen die Booster-Impfung durch. Grundsätzlich sollte man sich allerdings an seine Arztpraxis melden, erklärte die Sozialbehörde.

Wer in Hamburg telefonisch einen Corona-Impftermin buchen will, kann das seit Oktober über die städtische Telefonnummer 115 erledigen. Wenn dort alle Leitungen belegt sind, geht es über die Corona-Hotline der Stadt (040/42828 - 4000) noch schneller. Auch online gibt es eine neue Seite für Termin-Buchungen. Sie wird von der Stadt selbst betrieben und ist übersichtlicher als die bisherige Seite im Internet.



In Pflegeeinrichtungen wird eine Auffrischungsimpfung vor Ort angeboten. Die mobilen Impfteams werden bis zum 27. Dezember allen Einrichtungen der stationären Pflege ein solches Angebot machen, so die Sozialbehörde.



Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.10.2021 | 12:00 Uhr