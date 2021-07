Diese Corona-Lockerungen gelten ab heute in Hamburg Stand: 02.07.2021 06:22 Uhr In Hamburg sind jetzt Schnelltests länger gültig und es darf wieder gemeinsam getanzt werden - zumindest im Freien. Heute tritt wieder eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Neben Lockerungen gibt es aber auch neue Einschränkungen.

Draußen tanzen: Ja. Wild feiern aber: Nein. So lässt sich die Linie des Hamburger Senats beschreiben. Um den zuletzt ausufernden Partys im Stadtpark einen Riegel vorzuschieben, gilt dort jetzt an Wochenenden ein Alkohol-Verbot. Jeweils ab 21 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen dürfen Parkbesucher und -besucherinnen nicht einmal mehr alkoholische Getränke dabeihaben.

Tanzveranstaltungen draußen mit bis zu 250 Personen

Dafür dürfen bis zu 250 Menschen unter freiem Himmel zu sogenannten Tanzlustbarkeiten zusammenkommen – allerdings nur mit Voranmeldung, Testpflicht und Kontaktnachverfolgung. Offensichtlich betrunkene Menschen dürfen nicht eingelassen werden. Partygänger und Partygängerinnen, die nicht schon voll geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind, brauchen außerdem einen negativen Schnelltest.

Schnelltests länger gültig

Das Ergebnis von Corona-Schnelltests ist jetzt 48 Stunden gültig. Mannschafts- und Kontaktsport ist drinnen außerdem wieder mit unbegrenzt vielen Mitspielenden erlaubt, wenn genug Platz ist. Aber ein Schnelltest muss zuvor gemacht worden sein. Und bei Sportverantstaltungen dürfen die Ränge jetzt nach dem Schachbrettmuster belegt werden – also etwa zur Hälfte.

