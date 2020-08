Stand: 07.08.2020 14:54 Uhr - NDR 90,3

Deutlicher Anstieg: 80 neue Corona-Fälle in Hamburg

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat am Freitag einen sprunghaften Anstieg von neuen Corona-Fällen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge 80 Neuinfektionen nachgewiesen. Ein Teil der neuen Fälle gehe auf den Corona-Ausbruch bei der Werft Blohm + Voss zurück, hieß es. Dort waren bei Tests für die gesamte Belegschaft 78 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. 42 von ihnen haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde einen Hamburger Wohnsitz und fließen demnach in die Statistik der Hansestadt ein. Doch auch ohne diese Fälle sei der Anstieg stärker als in den vergangenen Tagen, sagte ein Behördensprecher NDR 90,3. Positiv getestet wurden auch Reiserückkehrer aus Slowenien, Tschechien, Kroatien, dem Kosovo und aus Indonesien.

Sorgenvoller Blick auf die kommenden Tage

Mit einer gewissen Sorge blickt die Gesundheitsbehörde deshalb auf die kommenden Tage und Wochen: Wenn die Zahlen hoch bleiben, obwohl die Rückreise-Welle aus den Ferien vorbei ist, würde das bedeuten, dass sich das Virus auch innerhalb Hamburgs wieder stärker verbreitet. Um bei Reiserückkehrern auf Nummer sicher zu gehen, schlug Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) neue Test-Vorschriften vor: Demnach sollte jeder Reisende, der aus einem Risikogebiet kommt, für eine Woche in Quarantäne - und erst danach einen Corona-est machen. Dadurch könnte verhindert werden, dass im Einzelfall der Test noch nicht anschlägt, weil er zu früh gemacht wurde.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Behörde 5.609 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Virus getestet. Etwa 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Unter dem Grenzwert

Die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 208 - das entspricht 11,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Infektionsgeschehen in der Stadt liegt damit nach wie vor unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 20 Menschen mit einer Coronavirus-Erkrankung behandelt. Acht von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt, davon sechs aus Hamburg. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

