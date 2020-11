Demonstration gegen Corona-Auflagen am Gänsemarkt Stand: 22.11.2020 15:09 Uhr Bundesweit demonstrieren an diesem Wochenende Menschen gegen die Corona-Auflagen. Auch am Gänsemarkt in Hamburg haben sich Menschen versammelt.

In Hamburg haben sich Mittag mehrere Hundert Gegner und Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen auf dem Gänsemarkt versammelt. Ihr Protest ist Teil einer bundesweiten Aktion, bei der Menschen an an diesem Wochenende vielen Orten in Deutschland gegen die Corona-Auflagen demonstrieren.

Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Demonstration standen etwa 150 Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen gegenüber - schwarz gekleidet - und viele mit Antifa-Flaggen. Sie wollten auch daran erinnern, dass sich häufig auch auch Rechtsextreme unter die Demonstrierenden gegen Corona-Maßnahmen mischen. Die Polizei löste die Gegendemonstration allerdings auf. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Vereinzelt zogen Demonstrierende Verkehrsschilder und E-Scooter auf die Straße und bauten Barrikaden oder zündeten Pyrotechnik vor der Europapassage.

AUDIO: Polizei löst Gegendemonstration auf (1 Min)

