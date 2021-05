Debatte um nächsten Öffnungsschritt an Hamburgs Schulen

Stand: 21.05.2021 06:43 Uhr

Alle Schülerinnen und Schüler sollen noch vor den Sommerferien gemeinsam zurück in die Schulen. Die Hamburger Schulbehörde plant, so viele Klassen wie möglich ab dem 31. Mai komplett in den Präsenzunterricht zu lassen.