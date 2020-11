Coronavirus: Verteilung in Hamburgs Bezirken Stand: 09.11.2020 14:12 Uhr Wie wirkt sich das Coronavirus in Hamburg aus? Hier finden Sie Grafiken zu den Infizierten in den Hamburger Bezirken und der Verteilung der Infizierten nach Alter.

Wie viele Infizierte gibt es in den Hamburger Bezirken? In dieser Grafik sehen Sie, wie viele Menschen in den einzelnen Bezirken an dem Coronavirus infiziert sind. Diese Zahlen werden wöchentlich aktualisiert, es kommt also zu Abweichungen mit den täglich veröffentlichten Coronazahlen. Da in den Bezirken unterschiedlich viele Menschen gemeldet sind, sind diese Zahlen schwer zu vergleichen.

Bezirke

Verteilung der Infizierten nach Alter

In dieser Grafik sehen sie die Verteilung der Infizierten mit dem Coronavirus nach Alter und Geschlecht. Diese Daten werden wöchentlich aktualisiert, daher kann es zu Abweichung zu den aktuellem Corona-Zahlen kommen.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr