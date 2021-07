Coronavirus-Varianten: So sieht die Verbreitung in Hamburg aus Stand: 08.07.2021 11:41 Uhr Welche Varianten des Coronavirus verbreiten sich in Hamburg? Und welche Variante setzt sich gerade durch? Forscherinnen und Forscher analysieren die Virusvarianten in der Hansestadt.

Seit der Verbreitung des Coronavirus haben sich mehrere Varianten entwickelt. Diese waren zunächst nach den Ländern benannt, in denen sie entdeckt wurden. Anfang Juni beschloss die WHO, diese Varianten nach Buchstaben des griechischen Alphabets zu bezeichnen. Die Varianten Alpha bis Delta werden von der WHO als "besorgniserregend" eingestuft. Weitere Mutanten bekamen ebenfalls griechische Buchstaben zugewiesen.

Stichprobenartige Analyse

In Hamburg erforschen das Leibniz Institut für Experimentelle Virologie (HPI) und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) die Verbreitung der Virusvarianten in der Hansestadt. Dazu werden stichprobenartig bis zu 200 Neuinfektionen pro Woche analysiert, die zufällig ausgesucht werden, "um ein möglichst repräsentatives Bild der tatsächlichen Verteilung der Varianten in der Gesamtbevölkerung zu erhalten", wie die Forschenden schreiben. Die Bestimmung der verschiedenen Varianten erfolgt durch PCR Typisierungs-Verfahren sowie Gesamtgenom-Sequenzierungen.

Daten mit Verzögerung

"Derzeit besteht eine Verzögerung von 10 bis 14 Tagen zwischen Probennahme und erstmaliger PCR Analyse durch unsere Surveillance Plattform", schreiben die Forschenden. Diese Verzögerung ergebe sich dadurch, dass die Proben von niedergelassenen Laboren stichprobenartig bezogen werden müssten. Wegen gesetzlicher Bestimmungen könnten diese Labore die Proben frühestens acht Tage nach Erstbefund zur Verfügung stellen.

Hier sehen Sie, welche Coronavirus-Varianten in Hamburg verbreitet sind. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert.

