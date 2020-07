Stand: 30.07.2020 07:09 Uhr - NDR 90,3

Coronavirus: DRK erweitert Testkapazitäten in Hamburg

In Hamburg steigt die Nachfrage nach Corona-Tests. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Harburg erweitert deshalb seine Testkapazitäten für Privatpersonen und Firmen. Zurzeit kann das DRK Harburg 100 Hamburgerinnen und Hamburger pro Tag testen - ab kommender Woche dann 160. Das sagte eine Sprecherin NDR 90,3. Und auch das dürfte kaum ausreichen, denn das DRK nimmt inzwischen täglich bis zu 500 Anrufe von Interessierten entgegen, die Wartezeit für einen Test liegt bei zwei bis maximal drei Tagen.

Auch bei Firmen steigt das Interesse an den Tests - vor allem, wenn sie schon Erfahrung damit gemacht haben, dass ihre gesamte Belegeschaft wegen eines Corona-Falls in Quarantäne musste. Anders als bei den geplanten kostenlosen Tests an den Flughäfen berechnet das Rote Kreuz 93 Euro pro Test. Wer ihn machen lassen will, muss vorher unter der Telefonnummer (040) 554 44 92 22 einen Termin vereinbaren - dann erfährt man auch den genauen Ort.

Testzentrum am Flughafen kommt

Auch die Planungen für das Testzentrum am Hamburger Flughafen kommen voran - es soll wahrscheinlich am Freitag eröffnet werden.

