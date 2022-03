Corona: Ab Freitag weitere Lockerungen in Hamburg Stand: 01.03.2022 14:56 Uhr Hamburg setzt wie angekündigt die bundesweiten Beschlüsse um und lockert ab Freitag die Corona-Regeln.

Das 2G-Plus-Zugangsmodell wird dann grundsätzlich durch eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen ersetzt. Abstandsgebote werden aufgehoben, wie Senatssprecherin Julia Offen in der Landespressekonferenz am Dienstag erklärte.

FFP2-Pflicht, 3G und Stehtische in der Gastronomie

In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen soll vom 4. März an zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht das 3G-Zugangsmodell gelten - Ungeimpfte haben dann also wieder Zutritt, wenn sie geimpft sind. Zudem sollen in der Gastronomie wieder Stehtische zulässig sein.

Ohne Maske tanzen im Club

Clubs und Diskotheken sind dann die einzigen Orte, für die nach wie vor die 2G-plus-Regel gilt. Das ist aber auch die einzige Einschränkung - drinnen darf ohne Maske getanzt werden. Das Alkoholkonsumverbot an öffentlichen Orten wird aufgehoben. Auch das Alkoholverkaufs- und Alkoholmitführverbot in Hamburger Ausgehvierteln wie der Schanze wird aufgehoben.

Nächster Lockerungsschritt am 20. März

Der nächste Lockerungsschritt soll dann überall in Deutschland ab dem 20. März kommen. Welche Regeln dann ganz aufgehoben werden und welche bleiben, steht aber noch nicht fest.

Vierte Impfung für Menschen in Pflegeeinrichtungen

In Hamburger Pflegeeinrichtungen soll bei den vulnerablen Gruppen eine vierte Impfung durchgeführt werden. Bis Mai will die Sozialbehörde dazu ein Angebot machen.

