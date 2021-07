Corona in Hamburg: Viele Reisende kehren infiziert zurück Stand: 13.07.2021 13:37 Uhr Immer mehr Corona-Infektionen in Hamburg betreffen Reiserückkehrende. Allein in der vergangenen Woche haben sich mindestens 37 Menschen im Ausland angesteckt. Die allermeisten davon in Spanien.

22 Spanien-Urlauberinnen und -Urlauber sind in der vergangenen Woche nach ihrer Rückkehr positiv auf das Virus getestet worden - rund zehn Prozent aller Neuinfektionen. Das Problem: Sie tragen die Infektionen dann in Ihre Haushalte. Bei der besonders ansteckenden Delta-Variante stecken sich Familienmitglieder oder Mitbewohnende nämlich fast immer an. Geschätzt waren das rund Anfang Juli rund 40 Menschen. Insgesamt rund ein Drittel aller Neuinfektionen gingen deshalb aufs Konto der Reiserückkehrenden, schätzt die Sozialbehörde. Sie appelliert, nach einer Reise fünf Tage lang möglichst auf Kontakte zu verzichten.

Höchste Inzidenz in Eimsbüttel

Die Pflicht-Quarantäne kann nämlich bei Risiko-Gebieten schon nach einem Tag mit einem negativen Schnelltest verkürzt werden. Der ist dann aber eben oft noch nicht aussagekräftig. Möglicherweise durch Reiserückkehrende ändert sich jetzt auch das Bild in den Hamburger Bezirken. Die höchste Inzidenz gab es vergangenen Woche mit über 17 in Eimsbüttel. In den Monaten zuvor lag der Bezirk eher unter dem Hamburger Durchschnitt.

