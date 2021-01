Corona: Zweite Impfung in Hamburger Pflegeheim Stand: 17.01.2021 06:55 Uhr Erstmals werden am Sonntag in Hamburg Menschen mit der zweiten Dosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer geimpft. Es sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel.

Die 84-jährige Karin Siewers war am 26. Dezember 2020 als erste Hamburgerin gegen Corona geimpft worden. Für einen wirksamen Schutz gegen den Coronavirus muss man zwei Mal geimpft werden. Am Sonntag soll es für Siewers und andere in der Pflegeeinrichtung nun ein zweites Mal soweit sein.

"Große Freude und Erleichterung"

Die Einrichtung schrieb zum Auftakt der zweiten Corona-Impfung von "großer Freude und Erleichterung". Drei Wochen, nachdem rund 1.300 Bewohnerinnen und Bewohner, Mieterinnen und Mieter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft worden seien, kämen von Sonntag bis Dienstag wieder viele Impfteams in die Einrichtung. Die Impfung sei "der ersehnte Silberstreif am Horizont", hieß es vom Hospital.

Weitere Einrichtungen folgen ab Montag

Am Montag werden nach Angaben der Sozialbehörde Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung Pflegen & Wohnen Finkenau im Stadtteil Uhlenhorst ihre zweite Dosis erhalten. Weitere Einrichtungen sollen folgen. Experten würden davon ausgehen, dass eine erste Impfung nur einen etwa 50-prozentigen Schutz bringt, sagte ein Behördensprecher. Erst mit der Verabreichung der zweiten Dosis werde laut Hersteller der angegebene Wirkungsgrad von über 90 Prozent erreicht.

