Corona-Zahlen: Lage an Hamburger Schulen entspannt Stand: 13.08.2021 07:35 Uhr Gut eine Woche läuft der Unterricht an Hamburgs Schulen wieder. Corona-Ausbrüche melden sie bislang nicht. Allerdings sind der Schulbehörde bislang insgesamt 234 infizierte Schülerinnen und Schüler sowie 6 Schulbeschäftigte bekannt, die sich im privaten Umfeld angesteckt haben.

Fast alle Infizierten hätten die Schulen gar nicht betreten, teilte die Schulbehörde NDR 90,3 mit. Die Infektionen seien in vielen Fällen direkt nach Reiserückkehr erkannt und von Eltern gemeldet worden. Für fünf Klassen allerdings haben Gesundheitsämter Quarantäne-Maßnahmen angeordnet. Möglicherweise, weil in Einzelfällen infizierte Schülerinnen und Schüler doch in die Klassen gekommen sind. Genaueres kann die Schulbehörde dazu nicht sagen.

Rabe: Schärfere Einreiseregeln für Hamburg zu spät

Schulsenator Ties Rabe (SPD) ist davon überzeugt, dass die Maßnahmen seiner Behörde gegen Corona ausreichen. Sein Sicherheitskonzept sieht unter anderem regelmäßige Tests, Masken und Lüften im Unterricht vor. Scharfe Kritik äußerte Hamburgs Schulsenator am Bund: Die jetzt geltenden, scharfen Einreiseregeln seien zu spät gekommen - besonders für Hamburg. Das sei "mehr als fahrlässig" und räche sich jetzt.

Ergebnisse von Corona-Tests in den Schulen nächste Woche

Noch ist unklar, wie viele Corona-Schnelltests seit Ferienende positiv ausgefallen sind. Eine Auswertung der für Schülerinnen und Schüler verpflichtenden zwei Corona-Selbstschnelltest pro Woche wird laut Behörde erst Anfang kommender Woche vorliegen.

