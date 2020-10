Corona-Zahlen: 77 Neuinfektionen in Hamburg Stand: 12.10.2020 12:12 Uhr Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist innerhalb eines Tages um 77 gestiegen. In den Krankenhäusern der Stadt werden weiterhin 60 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg insgesamt 9.040 Menschen mit dem Virus infiziert. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts können inzwischen 7.200 Menschen in der Hansestadt als genesen angesehen werden. Der sogenannte Inzidenzwert liegt bei 37,0. Damit ist die sogenannte Inzidenz zwar den dritten Tag in Folge gefallen, liegt aber weiterhin über dem als kritisch geltenden Wert von 35.

241 Menschen bisher gestorben

In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 60 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Zwölf dieser Patientinnen und Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Insgesamt sind bislang 241 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das ergaben Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

