Corona-Zahlen: 145 Corona-Neuinfektionen in Hamburg Stand: 09.10.2020 12:02 Uhr Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist innerhalb eines Tages um 145 gestiegen. In den Krankenhäusern der Stadt werden 60 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt.

Hamburg will schärfere Corona-Maßnahmen ergreifen, wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage in Folge über 35 liegt. Aktuell liegt dieser Wert in Hamburg bei 39,1 - und steigt weiter an. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg insgesamt 8.813 Menschen mit dem Virus infiziert. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts können inzwischen 7.000 Menschen in der Hansestadt als genesen angesehen werden.

241 Menschen bisher gestorben

In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 60 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Zwölf dieser Patientinnen und Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Insgesamt sind bislang 241 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das ergaben Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

