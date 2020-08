Stand: 27.08.2020 16:47 Uhr - NDR 90,3

Corona: Wieder Alkoholverbote in Hamburg am Wochenende

Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburger Ausgehvierteln bleibt auch am kommenden Wochenende bestehen. Die Bezirksämter Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte haben entsprechende Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert, wie die Bezirke und die für die Bezirke zuständige Wissenschaftsbehörde am Donnerstag mitteilten.

Der Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke unter anderem durch Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststätten sei am Freitag und am Sonnabend jeweils von 20 bis 6 Uhr untersagt. Hiervon ausgenommen sei der Alkoholausschank in der Außengastronomie. Mit dem Verbot sollen Verstöße gegen die Corona-Regeln an den Party-Hotspots der Stadt eingedämmt werden.

St. Pauli, Schanzenviertel und Ottensen betroffen

Betroffen sind St. Pauli, das Schanzenviertel sowie Teile Ottensens und Eimsbüttels. Es ist das inzwischen fünfte Wochenende in Folge, an dem der Alkoholverkauf eingeschränkt wird.

Polizei registriert Verstöße

Am vergangenen Wochenende war die Besucherzahl laut Polizei in den betroffenen Vergnügungsvierteln im Vergleich zu den vorangegangenen Wochenenden leicht gesunken. Gegen das Verkaufsverbot wurden laut den Behörden nur wenige Verstöße festgestellt, allerdings sei die Eindämmungsverordnung mehrfach missachtet worden.

