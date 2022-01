Corona: Weitere Impf-Angebote in Hamburg Stand: 06.01.2022 06:19 Uhr Jetzt schnell boostern lassen - das dürften sich viele Hamburgerinnen und Hamburger denken, weil ab Montag in vielen Bereichen 2G-Plus gilt. Und dafür gibt es jetzt weitere Angebote in der Hansestadt.

So öffnet die Hamburger Handelskammer wieder ihr Impfzentrum. Dort können kleine und mittelständische Unternehmen ihren Beschäftigten die Booster-Impfung anbieten, wenn sie selbst keinen Betriebsarzt haben.

Impfen am verkaufsoffenen Sonntag

Und auch am verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende gibt es wieder Impf-Aktionen. Dieses Mal zum Beispiel auf dem Gänsemarkt. Dort kann man sich ohne Termin impfen lassen, den Booster gibt es hier aber erst vier Monate nach der Zweitimpfung und nicht schon nach drei Monaten.

Weitere Informationen Wo kann ich mich in Hamburg impfen lassen? Corona-Schutzimpfungen finden in zahlreichen Hamburger Einrichtungen statt - ohne Termin.

Weitere Möglichkeiten in Harburg

In Harburg nimmt in der kommenden Woche im EKZ Harburg Arcaden ein neues Impfzentrum den Betrieb auf. Es ist ab 10. Januar montags, dienstags, mittwochs, freitags jeweils 12 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich sonntags nur nach vorheriger Terminbuchung. Ab 15. Januar kommt das Impfzentrum Neugraben im Bildungs- und Gemeinschaftszentrum Süderelbe, Am Johannisland 2-4, dazu. Dort kann man sich sonnabends von 15 bis 21 Uhr impfen lassen, zusätzlich donnerstags, aber nur nach vorheriger Terminbuchung.

