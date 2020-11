Corona: Viel Arbeit für Hamburger Gesundheitsämter Stand: 24.11.2020 06:31 Uhr Die Hamburger Gesundheitsämter haben weiter viel Arbeit mit Corona-Fällen in Schulen, Pflegeheimen und anderen sozialen Einrichtungen. Das geht aus den aktuellen Lageberichten der Bezirke hervor.

Einen der größten Corona-Ausbrüche in Hamburg gibt es gerade in einem Pflegeheim im Stadtteil Heimfeld. Mehr als 50 der gut 200 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich infiziert. Auch andere Bezirke melden Ausbrüche in Pflegeheimen - allein in Altona sind zehn Einrichtungen betroffen. Weitere Ausbrüche gibt es unter anderem in einer Wohnunterkunft in Hammerbrook, in einer Klinik in Bergedorf und einer Fleischerei in Langenhorn. Dazu kommen wie in den Vorwochen wieder Corona-Fälle in mehreren Schulen.

AUDIO: Corona: Lageberichte der Bezirksämter (1 Min)

Die meisten Bezirksämter schreiben in ihren Lageberichten, dass ihre Gesundheitsämter die Arbeit gerade so schaffen und beherrschen - auch weil nach wie vor neue Leute zur Nachverfolgung von Corona-Kontakten eingestellt werden. Und weil die zentrale Corona-Task-Force, eine Art städtisches Call-Center mit Dutzenden Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern, die Bezirke unterstützt.

