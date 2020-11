Corona: Verschieben Kliniken wieder planbare Operationen? Stand: 04.11.2020 06:15 Uhr In den Hamburger Krankenhäusern wird wieder darüber diskutiert, planbare Operationen aufzuschieben. Das hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag im Gesundheitsausschuss gesagt.

Demnach rechnen die Medizinerinnen und Mediziner mit mehr Covid-19-Patientinnen und -Patienten als bei der ersten Infektionswelle im Frühjahr. Mitte April wurden die bisher meisten Corona-Patienten in Hamburgs Krankenhäusern behandelt. 267 waren es damals. Am Dienstag zählte die Gesundheitsbehörde bereits wieder mehr als 200 Covid-19-Fälle in den Kliniken der Hansestadt - Tendenz deutlich steigend.

AUDIO: Corona: Reichen Kapazitäten in Hamburgs Krankenhäusern? (1 Min)

Schwere Symptome bekommen die Erkrankten meistens erst nach gut einer Woche. Hohe Fallzahlen zeigen sich in den Krankenhäusern also immer versetzt. Am Dienstag verzeichnete Hamburg mit 456 gemeldeten Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Rund 50 Patientinnen und Patienten werden derzeit auf Intensivstationen in der Hansestadt behandelt.

Spürbare Mehrbelastung

Freie Betten gibt es dort noch genügend. Von knapp 800 sind knapp Dreiviertel belegt - auch mit anderen Patientinnen und Patienten. Mehr als 300 zusätzliche Intensivbetten können die Hamburger Krankenhäuser im Notfall innerhalb einer Woche bereitstellen. Dafür müsste dann aber an anderer Stelle Personal abgezogen werden. Schon jetzt spüren die Kliniken eine Mehrbelastung. Nicht unbedingt nötige Operationen werden wohl deshalb bald wieder verschoben.

