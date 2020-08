Stand: 18.08.2020 09:28 Uhr - NDR 90,3

Corona: Versäumnisse bei Behandlung von Sonderschülern?

Wird die Corona-Gefahr für Schüler mit Behinderungen und Lernschwächen von der Schulbehörde ignoriert? Das haben sich deren Eltern in den vergangenen Tagen gefragt und ein scharfes Protestschreiben an die Behörde geschickt.

An allen Schulen gelten besondere Hygiene-Regeln. Und auch in den Bussen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), die Tausende Schüler transportieren, müssen Masken getragen werden. Doch das habe bislang nicht bei der Beförderung von Kindern mit Behinderungen und Lernschwächen gegolten, so der Vorwurf. Hunderte von ihnen werden jeden Morgen mit Kleinbussen in die Sonderschulen und regionalen Bildungszentren gefahren. In den Schulen werde darauf geachtet, dass sich Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassen nicht mischen. Bei der Beförderung sei dies nicht der Fall, kritisierte der Kreiselternrat der Sonderschulen.

Auch bestehe Unklarheit über die Maskenpflicht. Die Sonderschülerinnen und Sonderschüler seien vergessen worden, heißt es im Schreiben der Elternräte. Nach einem Gespräch mit der Behörde am Montag gibt es jetzt offenbar klare Anweisungen zur Maskenpflicht. Eigentlich habe man alle Betroffenen schon vor 14 Tagen informiert, erklärte die Behörde.

