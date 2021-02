Corona-Todesfälle: Institut für Rechtmedizin stellt Studie vor Stand: 18.02.2021 07:19 Uhr Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) stellt heute eine neue Studie vor, bei der die Corona-Sterbefälle des vergangenen Jahres untersucht wurden.

Mehr als 66.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben - in Hamburg mehr als 1.200. Das Institut für Rechtsmedizin am UKE hat die rund 700 Hamburger Toten aus dem Jahr 2020 genauer untersucht, um die Todesursache zu ermitteln: Wie alt waren die Verstorbenen? Hatten sie Vorerkrankungen, die ihre Corona-Infektion gefährlicher gemacht haben? Gab es weitere Faktoren, die wichtig waren? Das sind Themen der Studie, die vom UKE heute ab 11 Uhr vorgestellt wird. NDR.de überträgt die Pressekonferenz heute ab 11 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Es geht auch um aktuelle Behandlungsmethoden

In der Pressekonferenz präsentiert der neue Direktor der Rechtsmedizin am UKE, Benjamin Ondruschka, die Ergebnisse der neuen Studie. Außerdem erläutert der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE, Stefan Kluge, wie Patientinnen und Patienten mit Covid-19 aktuell behandelt werden.

