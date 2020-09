Stand: 03.09.2020 07:44 Uhr - NDR 90,3

Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof öffnet

Ein neues Corona-Testzentrum in Hamburg soll ab heute einsatzbereit sein: Die Kassenärztliche Vereinigung will die Teststelle am Vormittag zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) eröffnen.

Container auf dem Museums-Parkplatz

Dort sollen sich dann Bus- und Bahnreisende, die aus dem Ausland in Hamburg ankommen, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. In der Container-Einrichtung auf dem Parkplatz des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz sollen pro Tag bis zu 2.000 Tests möglich sein.

Die Kassenärztliche Vereinigung betreibt in Hamburg bereits zwei Testzentren in Altona und Farmsen-Berne. Hamburger, die sich auf das Virus testen lassen möchten, weil sie Symptome haben, sollten sich weiterhin einen Termin dafür bei Arztruf 116117 geben lassen, oder direkt mit ihrem Hausarzt sprechen.

