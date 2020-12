Corona-Tests vor Weihnachten werden in Hamburg knapp Stand: 19.12.2020 07:22 Uhr Die Feiertage stehen kurz bevor und viele wollen Gewissheit haben, ob sie ihre Verwandten besuchen können. Darum lassen sich besonders viele Menschen auf Corona testen. Einige private Anbieter sind nun bereits bis nach Weihnachten ausgebucht.

Kurz vor Weihnachten wollen natürlich viele wissen, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder nicht? Sie wollen sich testen lassen, um entspannt mit der Familie die Feiertage verbringen zu können. Klingt in der Theorie gut, es gibt aber zwei Probleme: Einerseits bieten sowohl Antigen-Schnelltest als Antikörpertest oder ein Test mittels PCR nur für wenige Stunden Sicherheit. Andererseits werden die Testkapazitäten in Hamburg in den kommenden Tagen knapp.

AUDIO: Corona-Tests vor Weihnachten werden knapp (1 Min)

Einige Anbieter von Corona-Tests bereits ausgelastet

Der private Anbieter, der auf dem Spielbudenplatz Gurgeltests anbietet, ist bereits bis zum 27. Dezember ausgebucht. Auch das Testzentrum des Roten Kreuzes in Hamm hat erst nach Weihnachten wieder Kapazitäten.

Tests auf private Rechnung bieten zwar noch einige Ärzte an, aber auch für Hausärzte sei es schwer, entsprechende Schnelltests zu bekommen, so der Ärtzeverband. Andere Anbieter haben nach Informationen des NDR Hamburg Journal noch freie Kapazitäten. Im kommerziellen Testzentrum des Flughafens sei die Nachfrage vor allem nachmittags und abends besonders hoch, so eine Sprecherin.

