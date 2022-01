Corona-Tests in Hamburg: Lange Schlangen vor den Testzentren Stand: 06.01.2022 13:17 Uhr Immer mehr Menschen in Hamburg wollen einen Corona-Test machen. Die Schlangen vor Hamburgs Testzentren reißen nicht ab.

Am Testzentrum am Museum für Kunst und Gewerbe kommen zum Teil bis zu 1.000 Menschen am Tag, sagt Axel Strelitz, Leiter des Testzentrums. "Was auch auffällt ist, dass sich die Positivitätsrate massiv vervielfacht hat." Inzwischen sei jede und jeder 20. Getestete Corona-positiv.

AUDIO: Große Nachfrage nach Corona-Tests (1 Min) Große Nachfrage nach Corona-Tests (1 Min)

Ab Montag voraussichtlich größere Nachfrage

Ab Montag würden sich dann auch vermehrt ungeboosterte Menschen testen lassen wollen, die beispielsweise in ein Restaurant oder ins Fitnessstudio möchten. "Wir stellen uns darauf ein, dass es sich nochmal vervielfachen wird", sagt Strelitz. Man werde vor Ort den Personaleinsatz verdoppeln.

Die Zahl der Testzentren steigt weiter. Seit Dezember hat sich die Anzahl verdoppelt, auf jetzt 238.

