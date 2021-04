Corona-Tests: So läuft's in Hamburgs Betrieben Stand: 08.04.2021 07:14 Uhr Hamburgs Unternehmen sollen regelmäßig Corona-Tests durchführen. Deren Beschaffung läuft aber schleppend. Ausreichend staatlich zertifizierte Tests zu bekommen sei derzeit schwierig, heißt es zum Beispiel von der Handwerkskammer.

Besonders bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen gebe es damit Probleme, nachdem seit dieser Woche etwa für einen Friseurbesuch ein negativer Corona-Test nötig ist. Die Betriebe machen es deshalb zum Teil auch so, dass Kundinnen und Kunden selbst einen Test mitbringen - und diesen vor dem Salon durchführen können.

Auch Hamburgs Gesundheitsbehörde räumt ein, dass es aufgrund der großen Nachfrage Lieferverzögerungen geben könne. Insgesamt ist die Lage demnach aber so, dass zumindest jedes Unternehmen sich kümmern und Tests bestellen kann - die dann auch kommen.

Beschaffung geht ins Geld

Das kostet Geld: Rund 7.000 Euro hat zum Beispiel die Cuspidus Zahntechnik GmbH aus Altona bisher für Schnelltests ausgegeben. 18 Beschäftigte machen demnach sogar täglich einen Spucktest. Ein Corona-Fall mit anschließender Quarantäne wäre aber teurer, sagte Geschäftsführer Stephan Marzok im Gespräch mit NDR 90,3.

Konkrete Zahlen gibt es nicht

Regelmäßig getestet wird auch in größeren Unternehmen, wie zum Beispiel in den Verteilzentren der Post. Konkrete Zahlen über die Versorgungslage in Hamburg können weder die Kammern noch die Behörden auf Anfrage nennen und kontrolliert wird es nicht. Denn noch sind Corona-Tests in Unternehmen freiwillig.

Anhand einer bundesweiten Online-Umfrage kommt die Hans-Böckler-Stiftung zu dem Ergebnis, dass Mitte März nicht mal jeder vierte befragte Beschäftigte einen wöchentlichen Corona-Test in der Firma machen konnte.

Kommt eine Testpflicht in Betrieben?

Hamburgs Senat wartet unterdessen auf ein Signal aus Berlin, ob aus dem Appell für Schnelltests in Betrieben eine Pflicht wird. Arbeitgebende stehen dem kritisch gegenüber, immerhin tragen sie derzeit auch die Kosten der Anschaffung.

