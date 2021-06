Corona: Tanzen im Freien in Hamburg wohl bald wieder möglich Stand: 27.06.2021 17:18 Uhr In Hamburg kann wohl ab dem kommenden Wochenende wieder draußen getanzt werden. Nach Informationen von NDR 90,3 wird der Hamburger Senat das wahrscheinlich am Dienstag beschließen.

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hofft, dass sich dadurch auch die Lage im Stadtpark entspannt. Tausende Menschen kamen dort am Wochenende zu Partys zusammen, viele verstießen dabei gegen geltende Corona-Regeln. Der Park wurde sowohl in der Nacht zu Sonnabend als auch in der Nacht zu Sonntag von der Polizei geräumt.

Konzept für Stadtpark angekündigt

Kienscherf kündigte an, die Gesamtsituation im Stadtpark noch einmal in den Blick zu nehmen: "Wie sieht es aus mit entsprechenden Toiletten, wie sieht es aus Besucherströme zu regeln, sodass es zu keiner großen Beeinträchtigung von Anwohnern und der Parkanlage kommt." Hierzu würden die nächsten Tage genutzt. "Ich bin sicher, dass wir ein entsprechendes Konzept vorlegen werden", so Kienscherf weiter.

In Hamburg sind Tanzveranstaltungen nach den aktuellen Corona-Regeln weder drinnen noch draußen erlaubt.

AUDIO: Kienscherf zur Lage im Stadtpark: "Werden Konzept vorlegen" (1 Min) Kienscherf zur Lage im Stadtpark: "Werden Konzept vorlegen" (1 Min)

