Corona: Sperrstunde in Hamburg Stand: 26.10.2020 07:58 Uhr Seit dem 26. Oktober gilt in Hamburg zwischen 23 und 5 Uhr für Gaststätten eine Sperrstunde und ein erweitertes Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 10 Uhr.

Ausgehen, Feiern, Party machen: Ob in der Kneipe auf dem Kiez, auf der Straße in der Schanze oder im privaten Rahmen zu Hause - seit dem 26. Oktober gelten wegen steigender Corona-Zahlen in Hamburg strengere Regeln.

Eine Sperrstunde für Gaststätten im gesamten Stadtgebiet gilt von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens.

im gesamten Stadtgebiet gilt von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens. Lieferdienste sind davon nicht betroffen.

sind davon nicht betroffen. Ein Verbot des Verkaufs von Alkohol sowie dessen Abgabe gilt im Zeitraum von 23 Uhr bis 10 Uhr morgens.

Auf zahlreichen öffentlichen Plätzen, wie dem Spielbudenplatz auf St. Pauli oder dem Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen, gab es zudem bereits eine Maskenpflicht auch im Freien.

Bestehen bleiben auch für Kneipen und Hotelrestaurants die bisherigen Hygiene- und Abstandsvorschriften. So müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auch muss in geschlossenen Räumen eine Maske getragen werden, sofern man nicht am Platz sitzt.

Einschränkung auch bei privaten Feiern

Die Zahl der Teilnehmenden von Privatfeiern ist nun ebenfalls stärker eingeschränkt. Zusätzlich wird empfohlen, körperliche Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Private Feiern innerhalb der eigenen Wohnung sind nur noch mit maximal 10 Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt. Dies gilt auch für Treffen außerhalb der eigenen Wohnung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.10.2020 | 19:30 Uhr