Corona: Sonder-Impfaktionen des Jobcenters am Wochenende Stand: 18.12.2021 06:34 Uhr An vier Hamburger Schulen gibt es an diesem Wochenende Sonder-Impfaktionen vom Jobcenter. Dazu sind rund 32.000 Menschen eingeladen worden, die Leistungen vom Jobcenter beziehen.

Jede und jeder, der in Hamburg Hartz IV (Arbeitslosengeld II) oder andere Gelder vom Jobcenter bezieht und über 50 Jahre alt ist, hat in dieser Woche eine Impf-Einladung bekommen. Geimpft wird in vier Schulen in Osdorf, Langenhorn, Billstedt und Harburg. Wer vom Jobcenter angeschrieben wurde, braucht sich für die Impfung nicht noch extra anmelden.

Impfschutz soll Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen

Im Sommer war das noch anders - da hatte die Hamburger Sozialbehörde Leistungsempfängerinnen und -empfänger zum Impfen aufgerufen - direkt in Standorten des Jobcenters. Etwa 2.000 Menschen hatten das Angebot damals angenommen. Mit der Sonderaktion an diesem Wochenende will das Jobcenter eigenen Angaben zufolge besonders Menschen in prekären Lebenssituationen erreichen. In Zeiten von 3G-Regeln am Arbeitsplatz erhöht ein Impfschutz außerdem die Chancen am Arbeitsmarkt, heißt es.

Bei der Sonder-Impfaktion werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen angeboten. Erstmal nur für alle Jobcenter-Kundinnen und -Kunden über 50 Jahre. Wird die Aktion gut angenommen, sollen noch weitere folgen.

