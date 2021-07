Corona-Schutz: Hamburger Schulen erhalten nun doch Luftfilter Stand: 15.07.2021 16:59 Uhr Die Klassenzimmer in Hamburger Schulen sollen nun doch mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet werden. 30 bis 40 Millionen Euro will die Stadt den Angaben zufolge investieren.

Erst hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gezögert - jetzt macht er Druck: Schon nach den Sommerferien sollen die ersten Luftfilter in Klassenzimmern aufgestellt werden. Spätestens bis zu den Herbstferien sollen 10.000 Geräte in den Unterrichtsräumen stehen, kündigte Rabe am Donnerstag an. Am kommenden Montag werde ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren gestartet.

Experten lange uneinig über den Nutzen

12.000 Klassenräume gibt es in Hamburg - die Menge der nötigen Geräte war ein Grund, warum der Schulsenator bislang zurückhaltend war. Ein weiterer war, dass die Expertinnen und Experten sich über den Nutzen lange uneinig waren. Trotzdem wolle man jetzt etwas tun, erklärte Schulsenator Rabe. Denn das Risiko erneuter Schulschließungen müsse unbedingt ausgeschlossen werden.

AUDIO: Schulen in Hamburg erhalten Luftfilter (1 Min) Schulen in Hamburg erhalten Luftfilter (1 Min)

Gelder kommen zum Teil auch vom Bund

Geld kommt dazu jetzt auch aus Berlin. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch beschlossen, 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. 5,2 Millionen entfallen dabei auf Hamburg. Eine Zahl, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) vorschnell per Twitter verkündete - bevor sein Senatskollege Ties Rabe die Botschaft zu den Luftfiltern verbreiten konnte.

Kritik aus der Opposition

Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft nannte die Anschaffung der Geräte längst überfällig. Rabes Einsicht komme "reichlich spät", sagte die Bildungsexpertin der CDU, Birgit Stöver. "Hamburg muss jetzt auf einem sehr angespannten Markt flächendeckend Luftfilter anschaffen und zu den Bundesmitteln noch ausreichend Landesmittel hinzugeben."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.07.2021 | 16:00 Uhr