Corona-Schnelltests: Schulen in Hamburg planen Pilotversuch Stand: 15.02.2021 16:51 Uhr Frühestens in einem Monat bieten Hamburgs Schulen wieder Präsenzunterricht an. Corona-Schnelltests könnten dann für mehr Sicherheit sorgen.

Anfang März sollen einfache Gurgel- oder Spucke-Tests auf Corona zur Verfügung stehen. Nach Informationen von NDR 90,3 könnte mit diesen Tests nach den Frühjahrsferien in Hamburg ein Pilotversuch starten.

AUDIO: Pilotversuch mit Corona-Schnelltests an Hamburger Schulen (1 Min)

Mehrere Schulen in der Region Süderelbe beteiligt

Gudrun Wolters Vogeler vom Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverband hat für die Idee schon mehrere Schulen in der Region Süderelbe gewinnen können. Sie selbst leitet die Grundschule An der Haake in Hausbruch. Alle in der Schule Beschäftigten sollen regelmäßig zwei bis drei Mal pro Woche einen Schnelltest machen können. Diese Strategie wird auch vom Verband der Hamburger Schulleitungen unterstützt.

Unterstützung aus der Bürgerschaft von SPD und Grünen

Die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grüne könnten für Rückendeckung sorgen. Sie planen die Schnelltests als Teil einer Gesamtstrategie, die sie vom Senat fordern.

