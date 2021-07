Reiserückkehrer geht feiern - 130 Leute in Quarantäne Stand: 16.07.2021 06:08 Uhr Weil ein Reiserückkehrer aus Spanien vergangenen Sonnabend in zwei Bars in Hamburg gefeiert hat, werden jetzt rund 130 Menschen in Quarantäne geschickt. Inzwischen stellte sich heraus: Der Mann hatte sich bereits im Urlaub mit dem Corona-Virus infiziert.

Direkt vor und nach der Rückreise negativ getestet zu werden, sei kein Freifahrtschein, heißt es aus der Sozialbehörde. Der Mann soll bei seinen Kneipenbesuchen am Tag nach seiner Ankunft bereits Krankheitssymptome gehabt haben und war trotzdem in die Lange Reihe zum Feiern gegangen. Dort soll er einige Zeit in der Kneipe "Kitty Wu" und von 20 Uhr bis ein Uhr nachts in der "M & V-Bar" gewesen sein. In beiden Betrieben wurden mutmaßlich die Hygienebestimmungen nicht streng genug gehandhabt. Die Tischabstände seien zu gering gewesen und es gab für eine ganze Kneipe nur einen App-Check-In.

Betroffene Personen weitere fünf Tage nicht isoliert

In der Konsequenz werden nun alle in Quarantäne geschickt, die gleichzeitig mit dem Infizierten da waren. Je nach Fall bis zu 14 Tage. Das gelte auch für bereits vollständig Geimpfte. Seit dem Abend sind diese 130 Hamburgerinnen und Hamburger aber bereits fünf Tage in der Stadt unterwegs gewesen. Wenn sich weitere Infektionen ergeben, müssen sich auch deren Kontakte isolieren. Schnell seien von einem solchen Fall dann mehr als 1.000 Menschen betroffen.

