Corona-Regelungen: Kitas und Schulen sollen geöffnet bleiben Stand: 03.10.2020 09:04 Uhr Angesichts steigender Corona-Zahlen will Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nur in einigen Bereichen die Regelungen verschärfen. Schulen und Kitas sollen dagegen geöffnet bleiben.

Bürgermeister Peter Tschentscher hat dabei vor allem private Feiern im Visier. Wenn auf engem Raum viele Menschen zusammen sind und Alkohol trinken, dann sei die Ansteckungsgefahr groß. Bislang sind in Hamburg 25 Menschen auf privaten Feiern erlaubt. Schulen und Kitas sollen nach Ansicht des SPD-Politikers auch bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geöffnet bleiben.

Neuinfektionen: Trend geht nach oben

Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen nämlich mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über weitere Beschränkungen beraten. Aktuell liegt dieser Wert in Hamburg bei 27,1. Der Trend zeigt deutlich nach oben.

Strengere Regeln für Gastronomie nicht ausgeschlossen

Auch strengere Regeln für die Gastronomie schließt Tschentscher nicht aus, falls die Corona-Zahlen deutlich steigen. In Kitas und in Schulen gebe es dagegen kaum Ansteckungen. Fast alle Menschen, die dort mit dem Virus entdeckt wurden, hätten sich woanders angesteckt.

AUDIO: Private Feiern im Visier (1 Min)

Handelskammer warnt vor erneutem Lockdown

Die Handelskammer warnt unterdessen vor einem erneuten Lockdown - und appelliert mit einer Kampagne, die bestehenden Corona-Regeln einzuhalten. Gestern haben die Gesundheitsämter in Hamburg 80 neue Infektionen registriert. Auf Intensivstationen in Krankenhäusern werden aktuell 15 Menschen behandelt, so viele wie zuletzt im späten Frühjahr.

