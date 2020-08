Stand: 25.08.2020 16:35 Uhr - NDR 90,3

Corona-Regeln: Sport in kleinen Gruppe wieder erlaubt

Gemeinsamer Sport im Freien ist in Hamburg seit Mitte Mai wieder möglich - nun wurden die Regeln noch weiter gelockert. Ein Überblick.

Sportmannschaften können ab September wieder mit bis zu 30 Personen trainieren. Während der unmittelbaren Sportausübung wird das Abstandsgebot für diese bis zu 30 Menschen - statt bisher zehn - aufgehoben. Das gilt für Sport unter freiem Himmel, aber auch für Sport in Hallen. Zu den zugelassenen Personen zählen alle aktiven Sportlerinnen und Sportler, die unmittelbar auf dem Spielfeld am Trainings- oder Wettkampfbetrieb teilnehmen. Trainer, Funktionsteams sowie weitere einer Mannschaft zugehörige Personen, die nicht unmittelbar an der Sportausübung beteiligt sind, sind nicht inbegriffen. Sie müssen die allgemeinen Hygienevorgaben beachten.

Regeln gelten nur für Mannschaftssport

Die neue Regelung bezieht sich jedoch ausschließlich auf Mannschaftssportarten. Der bisherige Rahmen für die übrigen Sportarten mit den entsprechenden Auflagen gilt unverändert. Bei mehr als zehn Personen beziehungsweise 30 Personen bei Mannschaftssportarten sind geltende Abstände entsprechend einzuhalten. Bei der Sportausübung gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern, in geschlossenen Räumen ein Abstand von mindestens 2,5 Metern zwischen den Aktiven.

Sportanlagen wieder geöffnet

Darüber hinaus dürfen - seit Juli - alle Hamburger Außensportanlagen öffnen und Sportgruppen sich auf öffentlichen und privaten Sportanlagen treffen, wenn es der gemeinsamen Sportausübung dient. Auch der Verleih von Sportgeräten wie Booten und Fahrrädern ist wieder zulässig - allerdings nur mit Schutzkonzept. Der Spielbetrieb in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga sowie in den Profiligen anderer Sportarten ist ebenfalls wieder erlaubt, sofern die Spiele nicht vor Publikum stattfinden und die bekannten Auflagen eingehalten werden. Berufssportlerinnen und -sportler sowie die Kaderathletinnen und -athleten der olympischen und paralympischen Sportarten an den Bundes-, Landes- oder Olympiastützpunkten dürfen auch wieder trainieren.

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Abseits der Platzes - oder bei Wassersport auch des Bootes - gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Menschen. Menschen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen Sportanlagen weiterhin nicht betreten.

Auch Fitnessstudios sind wieder geöffnet, Hallenbäder ebenfalls seit dem 1. Juli. Der Senat behält sich vor, bei steigendem Infektionsgeschehen die Lockerungen wieder zurückzunehmen.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr Coronavirus in Hamburg: Hier bekommen Sie Hilfe Sie wohnen in Hamburg und haben eine Frage zum Coronavirus? Wir haben Ihnen eine Liste mit relevanten Informationen, Telefonnummern und Hilfemöglichkeiten zusammengestellt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.08.2020 | 14:00 Uhr