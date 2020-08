Stand: 25.08.2020 16:45 Uhr - NDR 90,3

Corona-Regeln: So geht es für den Tourismus weiter

In Hamburg dürfen Hotels und Ferienwohnungen wieder Touristinnen und Touristen beherbergen. Reisebusse und Ausflugsschiffe dürfen wieder Touren anbieten. Was zudem beschlossen wurde und was weiter verboten bleibt: Ein Überblick.

Fahrten mit Bussen und Ausflugsschiffen sind zu touristischen Zwecken wieder erlaubt. Und auch Hotels, Ferienwohnungen und ähnliche Einrichtungen dürfen in Hamburg wieder für Touristinnen und Touristen öffnen. Ab September dürfen Hotels - wie auch Restaurants und Gaststätten - wieder Buffets mit Selbstbedienung anbieten. Außerdem dürfen Saunen unter strengen Auflagen wieder betrieben werden.

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Bei Hotels und Ferienwohnungen müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:



Übernachtungsangebote sind auf 60 Prozent der Zimmerkapazität beschränkt.

Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionswegen müssen die Kontaktdaten der Gäste aufgenommen werden.

Es gelten die allgemeinen Abstandsgebote.

Privater Wohnraum in Wohngebäuden darf nicht für touristische Zwecke genutzt werden.

Schlafsäle für mehr als vier Personen dürfen nicht geöffnet werden.

In Bussen und Ausflugsschiffen darf nur eine Belegung von bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazitäten erfolgen.

An Bord ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, es gilt die Maskenpflicht.

Wie soll es weitergehen?

Weitere Pläne sind bislang nicht bekannt. Der Senat behält sich aber auf jeden Fall vor, bei steigendem Infektionsgeschehen die Lockerungen wieder zurückzunehmen. Das gilt auch für den Tourismus-Bereich.

