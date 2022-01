Corona-Regeln: Bund-Länder-Beschlüsse ohne Auswirkungen in Hamburg Stand: 07.01.2022 19:23 Uhr Bund und Länder haben am Freitag vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Virusvariante eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen. Die bundesweiten Neuerungen haben auf Hamburg keine Auswirkungen, da der Senat bereits am Dienstag neue Maßnahmen beschlossen hatte.

In ganz Deutschland soll nun die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie sowie eine Verkürzung und Vereinfachung der Quarantänezeiten eingeführt werden. Tschentscher sehe die Linie des rot-grünen Senats in der Pandemiebekämpfung dadurch bestätigt, erklärte er im Anschluss an die Beratungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In Hamburg sollen diese Regelungen bereits ab kommenden Montag gelten. "An bestimmten Stellen sind wir aber darüber hinausgegangen", erklärte er.

Hamburgs Corona-Maßnahmen bereits weitreichender

Er begrüße beispielsweise die von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossene Anwendung der 2G-Plus-Regel auf die Gastronomie in ganz Deutschland. In Hamburg gilt 2G-Plus von Montag an neben der Gastronomie auch im Kulturbereich sowie bei Indoor-Sportveranstaltungen. 2G-Plus sei nicht nur aus medizinischer Sicht gerechtfertigt. "Die 2G-plus-Regelung ist zugleich ein Anreiz, die Auffrischimpfung zu nehmen", sagte Tschentscher.

Weitere Informationen Senat präzisiert neue 2G-Plus-Regelungen für Hamburg Wie verhält es sich bei Genesenen? Braucht man direkt nach dem Boostern noch einen Nachweis? Der Senat hat weitere Informationen veröffentlicht. mehr

Tschentscher äußerte die Erwartung, dass das Infektionsgeschehen durch Omikron weiter an Fahrt aufnimmt. "Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen erleben, dass die Inzidenz sehr stark ansteigt. Das wird in ganz Deutschland eine Entwicklung sein, die zu sehr hohen Infektionszahlen führen wird."

Bund und Länder beschließen Verkürzung der Quarantäne

Die von der MPK beschlossene Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung für Infizierte sei wichtig, um die kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Auf der einen Seite schütze die Quarantäne vor der schellen Weitergabe des Virus, "auf der anderen Seite sorgt sie dafür, dass Menschen nicht zur Arbeit können".

Pandemiebekämpfung: Impfpflicht sei notwendig

Tschentscher sprach sich zudem gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und Bundeskanzler Scholz bei ihren Beratungen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland aus. Der Bundestag werde darüber zeitnah beraten. Einen genauen Zeitplan gebe es aber noch nicht. Tschentscher stellte aber erneut fest, dass in der langfristigen Pandemiebekämpfung eine Impfpflicht notwendig sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2022 | 18:00 Uhr