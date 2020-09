Stand: 14.09.2020 19:20 Uhr - NDR 90,3

Corona: Prostitution in Hamburg wieder erlaubt

In Hamburg ist Prostitution vom 15. September an unter strengen Auflagen wieder erlaubt - allerdings nur in angemeldeten Prostitutionsstätten. "Weiterhin verboten ist die Ausübung der Prostitution in jeglicher Art von Fahrzeugen und im Rahmen von Prostitutionsveranstaltungen", teilte die auch für Gesundheit zuständige Hamburger Sozialbehörde mit.

Alkoholverbot und Maske

Um das Infektionsrisiko gering zu halten, muss ein Hygienekonzept vorliegen. Weitere Auflagen sind das Tragen einer Maske, vorherige Terminvereinbarungen, Aufnahme von Kundenkontaktdaten, ausreichende Belüftung und ein Alkoholverbot.

Die Herbertstraße feiert

In der Hamburger Herbertstraße in St. Pauli wollen die in der Gruppe "Sexy Aufstand Reeperbahn" organisierten Sexarbeiterinnen und Bordellbetreiber die Wiederzulassung der Prostitution am Dienstag feiern. Unter anderem ist die Enthüllung eines Gemäldes durch den Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Falko Droßmann (SPD), geplant. Er hatte die Forderungen der Prostituierten nach Öffnung der Bordelle von Anfang an unterstützt.

Prostituierte wollen arbeiten

Prostituierte in Hamburg hatten zuvor mehrfach gefordert, dass die Bordelle wieder öffnen dürfen. Dabei verwiesen sie darauf, dass auch in Hamburg körpernahe Tätigkeiten wie Massagen und Kampfsport schon lange wieder erlaubt sind. Wegen der Corona-Pandemie sind die Bordelle in Hamburg seit Monaten geschlossen. Bordellbetreiber und Prostituierte haben ein Hygienekonzept erarbeitet und schon früher mit Demonstrationen auf ihre Lage aufmerksam gemacht. In Hamburg sind rund 2.100 Sexarbeiterinnen offiziell registriert.

