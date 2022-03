Corona: Omikron-Untertyp BA2 in Hamburg wohl schon dominant Stand: 17.03.2022 12:49 Uhr Erst Alpha, dann Delta und dann Omikron - ständig setzen sich neue Corona-Varianten durch. Und von Omikron gibt es einen Untertypen, der jetzt in Hamburg wohl schon dominierend ist.

Dieser Untertyp heißt "BA2" und ist im Vergleich zu der ersten Omikron-Variante wohl noch mal etwas ansteckender. Denn ansonsten könne er vermutlich den bisherigen UnterTypen "BA1" nicht verdrängen, sagt der Virologe Adam Grundhoff vom Hamburger Heinrich-Pette-Institut.

"BA2" könnte für steigende Fallzahlen mitverantwortlich sein

In Deutschland zählt Hamburg zu den ersten Städten, in denen Omikron BA2 dominiert, so Grundhoff - in anderen Ländern sei das bereits flächendeckend geschehen. Aus seiner Sicht hat "BA2" das Infektionsgeschehen in der Stadt aber nicht grundlegend verändert - könnte aber durchaus für die steigenden Fallzahlen mitverantwortlich sein.

Grundhoff: Maskenpflicht abzuschaffen sei keine gute Idee

Der Virologe rechnet nicht damit, dass Omikron BA2 zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Er warnt aber auch davor, Omikron insgesamt zu unterschätzen - gerade ältere Menschen könne das Virus zu schaffen machen. Grundhoff meint deshalb: Die Maskenpflicht komplett abzuschaffen wäre keine gute Idee.

