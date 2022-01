Corona: Noch kein Booster für Hamburgs Kinder und Jugendliche

Stand: 07.01.2022 13:44 Uhr

Auffrischungsimpfungen für Kinder und Jugendliche sind in Niedersachen und Schleswig-Holstein jetzt auch in den Impfstellen der Länder möglich. In Hamburg allerdings gibt es dieses Angebot noch nicht.