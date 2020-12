Corona: Neue Testzentren für Besuche in Pflegeheimen Stand: 28.12.2020 20:36 Uhr Besuche in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen sind nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. In Hamburg eröffnen am Dienstag fünf neue Testzentren für Angehörige und Besucherinnen und Besucher.

Vor einem Besuch in Alten- und Pflegeheimen müssen sich Angehörige und Freunde testen lassen. Ab Dienstag gibt es dafür insgesamt fünf Anlaufstellen in der Stadt. Rund zwei Drittel der Alten- und Pflegeheime testen ihre Besucher laut Gesundheitsbehörde selbst. Allerdings muss dafür in der Regel vorher ein Termin vereinbart werden.

Test direkt im Auto am Heiligengeistfeld

Wenn nicht, geht das in einem der städtischen Testzentren: Zum Beispiel gibt es am Heiligengeistfeld an der Domwache die Möglichkeit, sich quasi im Vorbeifahren, direkt im Auto testen zu lassen. Auch in Altona, Harburg und Wandsbek sind Zentren eingerichtet.

Anmeldung über die Pflegeeinrichtungen

Informationen dazu bekommen Angehörige und Freunde von Heimbewohnenden in den Einrichtungen. Voraussetzung für einen kostenlosen Schnelltest ist ein Nachweiszettel der Einrichtung, die man besuchen möchte.

Negativer Corona-Test für zwei Tage gültig

Damit kann dann ein Termin in einem der Testzentren vereinbart werden - es ist nicht möglich, dort spontan vorbeizuschauen. Das negative Testergebnis ist dann zwei Tage lang gültig – in der Zeit sind dann also Besuche möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2020 | 19:00 Uhr