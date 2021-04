Corona: Massentests und Quarantäne in Wilhelmsburger Schule Stand: 13.04.2021 13:24 Uhr Das Gesundheitsamt Mitte hat mit Massentests und Quarantäne auf mehrere Corona-Infektionen in der Elbinselschule Wilhelmsburg reagiert.

Fast 400 Kinder und mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule sollen nach Informationen von NDR 90,3 am Mittwoch umfassend getestet werden. Die Elbinselschule Wilhelmsburg ist auf zwei Standorte verteilt. An der Grundschule in der Krieterstraße hat es jetzt mehrere bestätigte Corona-Fälle gegeben - auf alle vier Jahrgangsstufen verteilt. Insgesamt sollen dort mindestens sieben Kinder betroffen sein.

Zwei Jahrgänge für eine Woche in Quarantäne

Die Jahrgänge eins und drei sind für eine Woche komplett in Quarantäne geschickt worden. Die anderen sollen auf freiwilliger Basis zumindest bis zum Testergebnis zu Hause bleiben. Ob sich Kinder und Lehrkräfte in der Schule angesteckt haben, kann man noch nicht sagen.

Wilhelmsburg zählt insgesamt - seit Beginn der Pandemie - in Hamburg zu den Stadtteilen mit den meisten Corona-Fällen.

AUDIO: Wilhelmsburg: Gesundheitsamt veranlasst Massentest in Schule (1 Min) Wilhelmsburg: Gesundheitsamt veranlasst Massentest in Schule (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2021 | 13:00 Uhr