Corona-Lockerungen für Kinder und Jugendliche in Hamburg Stand: 18.05.2021 13:37 Uhr Für Kinder und Jugendliche in Hamburg ist ab dem 22. Mai wieder mehr möglich: Sport in Gruppen, Geburtstagsfeiern und soziale Angebote. Auch Freibäder können öffnen. Das verkündete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz.

Bis zu 20 Kinder dürfen wieder Sport an der frischen Luft treiben. Kindergeburtstage können wieder mit bis zu zehn Kindern unter 14 Jahren in privaten Wohnungen gefeiert werden. Außerdem sollen mehr soziale Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, außerschulische Bildungsangebote sowie kulturelle und sportliche Veranstaltungen im Freien möglich werden, verbunden mit einer Testpflicht und unter Wahrung von Hygienevorschriften. Für Kinder und Jugendliche ist beispielsweise die Öffnung von Musikschulen und vergleichbaren Angeboten wieder möglich.

Freibäder sollen wieder öffnen dürfen

Freibäder können verbunden mit Testpflicht sowie der Möglichkeit einer digitalen Kontaktnachverfolgung öffnen. Schwimmunterricht für Kinder wird soll auch in Hallenbädern möglich sein.

