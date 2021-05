Corona-Lockerungen Hamburg: Außengastronomie öffnet ab Pfingsten

Stand: 18.05.2021 14:39 Uhr

Kneipen und Restaurants in Hamburg können ab Pfingsten, also dem 22. Mai, ihre Außengastronomie wieder öffnen. Das verkündete Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz.