Corona: Kontrollen am Arbeitsplatz - Behörde zieht Bilanz Stand: 23.06.2021 12:00 Uhr Maskenpflicht, Schnelltests und Homeoffice: In den meisten Hamburger Betrieben werden die Corona-Regeln gut umgesetzt. Im Mai und Juni hatte die Verbraucherschtzbehörde Schwerpunktkontrollen in knapp 700 Betrieben durchgeführt.

Die Kontrolleure und Kontrolleurinnen hatten vor allem Unternehmen im Blick, in denen produziert wird – wo Homeoffice also für die meisten Mitarbeitenden nicht möglich ist. In rund 160 Betrieben gab es unangemeldete Besuche, weil Firmen auf die Fragen der Behörden nicht geantwortet hatten oder es Hinweise auf Mängel gab.

In drei von vier Betrieben vorbildlich

Insgesamt waren die Schutzkonzepte in drei von vier Betrieben absolut vorbildlich, so die Bilanz der Behörde. Dort wo es etwas zu beanstanden gab, konnten die Mängel zum Beispiel beim Mindestabstand oder Lüftungskonzept meist schnell behoben werden. Die absolute Mehrheit der Unternehmen habe verstanden, wie wichtig die Regeln seien und sowieso ein eigenes Interesse daran, die Belegschaft zu schützen, heißt es aus der Verbraucherschutzbehörde.

AUDIO: Arbeitsschutz und Corona: Eine Bilanz (1 Min) Arbeitsschutz und Corona: Eine Bilanz (1 Min)

Testangebote oft nicht genutzt

Die Kontrollen haben allerdings auch ergeben, dass viele Beschäftigte das Testangebot ihrer Arbeitgeber nicht annehmen. Gut ein Drittel der Betriebe gab an, dass nicht einmal die Hälfte der Belegschaft die Selbsttests nutze.

