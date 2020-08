Stand: 06.08.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Corona: Kitas in Hamburg wieder im Regelbetrieb

Hamburger Kitas sind nach den Sommerferien wieder in den Normal-Betrieb zurückgekehrt, nachdem er Mitte März auf eine Notbetreuung beschränkt worden war. Im Rahmen von vier Stufen kamen schließlich langsam wieder mehr Kinder in die Einrichtungen. Worauf Eltern in Hamburg achten müssen und können? Ein Überblick.

Was ist trotz Corona möglich?

Kita-Kinder in Hamburg können nach den Sommerferien wieder uneingeschränkt in die Kindertagesstätten gehen. Nach Angaben der Sozialbehörde soll der reguläre Kita-Betrieb am 6. August wieder anlaufen.

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Die Kita-Kinder müssen und sollen keine Masken tragen und können toben und spielen wie früher. Lediglich die Eltern müssen beim Holen und Bringen der Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wenn die Kinder alt genug sind, sollen ihnen die Erzieherinnen und Erzieher aber zeigen, dass sie möglichst in die Armbeuge husten und niesen und dass sie sich regelmäßig die Hände waschen. Außerdem sollen sie möglichst in festen Gruppen betreut werden. Verboten sind erst einmal nur Ausflüge mit Übernachtungen. Und wenn ein Kind krank ist, darf es nicht in die Kita - diese Regel gab es aber auch schon vor Corona. Ein Schnupfen zählt aber nicht dazu. Eltern können auch wieder wie früher ihr Kind bei der Eingewöhnung begleiten. Sie müssen allerdings Masken tragen.

Wie soll es weitergehen?

Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb können Mütter und Väter in Hamburg auch wieder die volle Stundenzahl bei der Betreuung einfordern, die ihre Kita-Gutscheine ausweisen. Dafür müssen sie dann auch wieder die vollen Beiträge zahlen. Allerdings nur dann, wenn es keine Rückschläge bei den Neuinfektionen gibt.

