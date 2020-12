Corona-Impfzentrum: Rund 7.000 Impfungen täglich möglich Stand: 18.12.2020 15:19 Uhr Mehrere Tausend Menschen können in dem Impfzentrum in den Hamburger Messehallen täglich gegen Corona geimpft werden - sobald die Impfungen verfügbar sind.

Das Corona-Impfzentrum in den Hamburger Messehallen ist startklar. Bis zu 600 Mitarbeiter könnten dort ab Ende dieses Monats täglich rund 7.000 Menschen impfen, teilte die Sozialbehörde mit. Insgesamt wurden 64 Impfboxen aufgebaut, die wie kleine Arzt-Zimmer aussehen. Wann der Betrieb in den Messehallen tatsächlich beginnt, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Sozialbehörde werden zunächst die Menschen in den Pflegeheimen geimpft.

Leonard: Situativ planen

"Die Corona-Schutzimpfungen rücken näher", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Freitag. "Wenn alles so läuft, wie durch die Bundesregierung avisiert, rechnenen wir mit einem Start der Impfungen zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir erwarten mindestens mehrere Tausend Impfdosen", so die Senatorin.Die Impfdosen werden laut Leonhard sukzessive verfügbar sein, "zu Beginn voraussichtlich nur in sehr begrenztem Maße, und im Laufe des Jahres für immer mehr Menschen." Und sie betonte: "Nach wie vor sind wir in einer Pandemiesituation und werden situativ planen und reagieren müssen."

Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, betonte: "Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg ist glücklich und dankbar, dass es gelungen ist, dieses sehr große Impfzentrum in wenigen Wochen hochzuziehen und betriebsbereit zu machen." Die Kassenärztliche Vereinigung betreibt das modular aufgebaute Zentrum in den Messehallen.

