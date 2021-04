Corona-Impfungen: Hamburger Krankenhäuser sollen mithelfen Stand: 22.04.2021 11:50 Uhr In Hamburg laufen Planungen für die nächste Phase der Impfkampagne. Die Gesundheitsbehörde ist mit vier Krankenhäusern im Gespräch.

Unter anderem in Kliniken in Harburg und Bergedorf sollen künftig Impfstationen eingerichtet werden. Voraussetzung dafür ist, dass genügend Impfstoff in der Stadt ankommt. Bisher können alle verfügbaren Dosen über das Impfzentrum vergeben werden.

Neue Termine ab Freitag freigeschaltet

Am Freitag werden laut Gesundheitsbehörde die Termine für kommende Woche freigeschaltet - dann können sich Impfberechtigte auch ganz kurzfristig dort wieder anmelden.

AUDIO: Impfen bald in Krankenhäusern? (1 Min) Impfen bald in Krankenhäusern? (1 Min)

Weitere Anlaufstellen für Impfungen im Mai möglich

Wie es im Mai weitergeht, ist abhängig von den Impfstoff-Lieferungen, für die es bisher noch keine Mengenangaben gibt. Wenn deutlich mehr Dosen in Hamburg ankommen, können die Kliniken auch schon ganz kurzfristig ihre Impfzentren einrichten, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Möglich sind dann auch noch weitere Anlaufstellen, zum Beispiel in den Gesundheitsämtern.

Von den Liefermengen im Mai ist auch abhängig, ob auch Betriebsärzte und -ärztinnen schon mit dem Impfen starten können.

