Corona-Impfung: Expertin des Hamburger UKE im Video-Chat Stand: 19.12.2020 09:16 Uhr NDR 90,3 und das Hamburg Journal haben die Medizinerin Anahita Fathi vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum Live-Video-Chat eingeladen. Sie hat am Freitagabend Fragen zur Corona-Impfung beantwortet.

Mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus könnten noch in diesem Jahr zugelassen werden. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer sogar noch vor Weihnachten. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihr Gutachten für den 21. Dezember angekündigt und die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher. Kurz darauf könnte Startschuss für die freiwilligen Schutzimpfungen auch in Hamburg fallen.

Aber wie wirken die Impfstoffe? Was ist das eigentlich, ein mRNA-Impfstoff? Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus und wie gut schützt eine solche Impfung überhaupt? Die Infektiologin und Impf-Forscherin Anahita Fathi vom UKE hat Ihre Fragen im Video-Chat beantwortet.

VIDEO: Impfen gegen Corona: UKE-Medizinierin im Video-Chat (23 Min)

Anahita Fathi ist Impfstoffforscherin am UKE

Anahita Fathi ist Infektiologin und Impfstoffforscherin. Gemeinsam mit Marylyn Addoarbeitet sie am UKE an der Entwicklung eines eigenen Impfstoffes gegen das Coronavirus. Außerdem testet Fathi am UKE den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und des US-Unternehmens Pfizer.

