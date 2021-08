Corona: Impftstationen und Impftermine in Hamburg finden Stand: 12.08.2021 09:38 Uhr In Hamburg gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Impftermin zu buchen. Wichtig dabei ist vor allem: Impfwillige müssen selbst aktiv werden.

Jede Hamburgerin und jeder Hamburger kann sich jetzt um einen Impftermin bemühen. Viele Einrichtungen und Institutionen bieten temporäre Impf-Aktionen an: in Kirchengemeinden, Jobcentern, Bürgerhäusern und vielem mehr. Bei den meisten Aktionen kann man sich ohne Termin impfen lassen. Hier finden Sie Impfstellen in Hamburg, die Sie auf der Seite von hamburg.de nach Ort und Termin filtern können. Einen Termin für mögliche Zweitimpfungen bekommen Sie vor Ort.

Weitere Impfstellen im Überblick:

