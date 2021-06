Corona: Impftermine der Uni Hamburg abgesagt Stand: 24.06.2021 06:00 Uhr Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Hamburg sind enttäuscht: Ihnen wurden zugesagte Impftermine im Universitätskrankenhaus Eppendorf kurzfristig wieder abgesagt.

Etwa 2.400 Beschäftigte hatten sich laut Universität für die Impfungen angemeldet. Nun hat Universitätspräsident Dieter Lenzen die Beschäftigten der Uni über die Absage persönlich informiert. Der Grund: Die Sozialbehörde habe den mRNA-Impfstoff - also den von Biontech/Pfizer oder Moderna - nicht wie geplant zur Verfügung gestellt. Das schreibt er in einem Brief an die Mitarbeitenden, der NDR 90,3 vorliegt. Lenzen spricht darin von einer "politischen Entscheidung, die sich implizit gegen die Universität richtet".

Sozialbehörde weist Vorwürfe zurück

Die Sozialbehörde hingegen stellt klar: Sie hat diesbezüglich nichts entschieden. Den Ärzten und Ärztinnen im UKE ergehe es schlicht genauso wie den übrigen Betriebsärztinnen und -ärzten: Sie bekämen erheblich weniger Impfstoff als sie bestellen. Darauf habe die Sozialbehörde keinen Einfluss.

AstraZeneca-Impfstoff ist vorhanden

Auf Nachfrage teilte die Universität mit, dass es sehr wohl ein Impfangebot gibt, allerdings nur mit dem Impfstoff AstraZeneca. Dafür können sich jetzt alle Beschäftigten der Universität anmelden.

