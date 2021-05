Corona-Impfung Hamburg: Wer ist impfberechtigt und erhält einen Impftermin Stand: 20.05.2021 12:38 Uhr Die Impfpriorisierung soll bundesweit zum 7. Juni aufgehoben werden. In Hamburger Arztpraxen soll die festgelegte Reihenfolge dann nicht mehr gelten - das Impfzentrum hält jedoch daran fest.

Derzeit können sich Hamburgerinnen und Hamburger gemäß der Priorisierung im Impfzentrum, in Krankenhäusern und in Hausarztpraxen gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit dem 17. Mai sind weitere Teile der Priorisierungsgruppe 3 aufgerufen, einen Termin zu vereinbaren. Eine Ausnahme stellen Impfungen in Hausarztpraxen mit AstraZeneca und Johnson & Johnson dar, für diese Impfstoffe wurde die Priorisierung in den Praxen bereits aufgehoben.

Ab dem 7. Juni sollen sich alle Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren um einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung in einer Hausarztpraxis bemühen können - unabhängig von Vorerkrankungen oder Beruf. Das Impfzentrum behält die Priorisierung jedoch bei.

Folgende Personen sind nach der Impfreihenfolge in Hamburg unter anderem aktuell impfberechtigt:

Personen ab 70 Jahre und älter Pflegende Angehörige Angehörige von Schwangeren Menschen mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) Epileptikerinnen und Epileptiker Menschen mit einer geistigen Behinderung Dialysepatientinnen und -patienten, Krebspatientinnen und -patienten, an COPD Erkrankte Pflegepersonal Polizistinnen und Polizisten Vollzugspersonal Ärztinnen und Ärzte Zahnärztinnen und -ärzte Praxispersonal Hebammen Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe sowie in weiterführenden und beruflichen Schulen tätig sind. Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind - dazu gehören insbesondere Supermärkte, Verbrauchermärkte, Discounter, Drogeriemärkte Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen Personennahverkehr, von Taxen und von MOIA Relevante Beschäftigte in Apotheken und medizinischen Laboren Hauptamtliche Mitarbeitende in Jugendverbänden, Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und für Sportangebote in den Sommerferien Menschen mit Erkrankungen, wie Diabetes oder Asthma HIV-Infizierte

Die Stadt Hamburg hat alle Impfberechtigten hier aufgeführt.

Termin für Impfung online buchen

Impfberechtigte können sich für das Impfzentrum in den Messehallen oder eines der an der Impfkampagne beteiligten Krankenhäuser online über www.impfterminservice.de einen Termin buchen. Auf dem Online-Portal zunächst das Bundesland und das Impfzentrum auswählen. Die Frage "Wurde Ihr Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung bereits geprüft?" mit "Ja" beantworten, falls zum Beispiel von der Arbeit ein entsprechender Vermittlungscode vorliegt.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann über "Nein" der Anspruch selbst geprüft, bestätigt und ein Vermittlungscode beantragt werden. Dafür wird die Mobilfunknummer und die E-Mail-Adresse abgefragt. Nach einer SMS-Verifizierung wird der Vermittlungscode an die E-Mail-Adresse übermittelt. Mit dem Vermittlungscode kann nun ein Impftermin gebucht werden, sollte es noch einen freien Termin geben.

Der Code und die Terminbestätigung müssen zum Impftermin mitgebracht werden. Außerdem wird die Impfberechtigung von Seiten des Impfzentrums vor Ort geprüft. Wer nicht berechtigt ist, wird auch nicht geimpft.

Impftermin telefonisch vereinbaren

Termine zur freiwilligen Corona-Schutzimpfung können auch per Telefon vereinbart werden. Dafür steht in Hamburg ausschließlich die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zur Verfügung: 116 117 (Kurzwahlnummer, es ist keine Vorwahl notwendig).

Im Alltag steht diese Rufnummer Patientinnen und Patienten zur Verfügung, die medizinische Hilfe benötigen. Auch während der Impf-Phase steht die Nummer für diese Zwecke zur Verfügung. Nach dem Wählen der Nummer steht der Kontakt zu einer Medizinerin oder einem Mediziner oder die Buchung eines Impftermines zur Auswahl.

Für Menschen ab 70 Jahren bieten die Wohlfahrtsverbände eine Terminservice an. Das Angebot der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0800 355 22 33 erreichbar.

Corona-Impfung für Menschen mit Behinderung

Das Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf hat einen besonderen Versorgungsauftrag und impft Personen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, Contergan-Schäden oder Epilepsie. Termine können dienstags und donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr telefonisch unter 040 50 77 72 27 oder unter der Mailadresse coronainfotelefon@eka.alsterdorf.de vereinbart werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Krankenhauses.

